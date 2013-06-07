إضاءات: عبدالله صادق دحلان

حذّر رجل الأعمال السعودي رئيس جامعة الأعمال والتكنولوجيا في جدّة عبدالله صادق دحلان من أزمة إسكان حقيقية في السعودية، معتبراً

أن الاعتراف بهذه المشكلة ضروري ومنتقداً مسؤولين يعتبرونها "مجرّد فرقعة إعلامية". وكشف عن بحثٍ أجرته الجامعة التي يرأسها توصّل إلى أن نحو 38% من السعوديين لا يجدون سكنا. وأشار إلى أن نحو30 % من السعوديين يعيشون في ما يشبه "صناديق وأعشاش" على حدّ ما جاء في الدراسة. ورأى أن أزمة الإسكان في المملكة هي من الصعوبة بحيث يمكن أن تُحلّ في يومٍ وليلة. في إطار آخر، استغرب الاهتمام بالبترول ونسيان الذهب، وسأل: "لماذا لا نستغلّ الظرف الراهن للاتّجاه نحو الحفاظ على الذهب كمخزون بدلاً من تحويله إلى التجارة."

