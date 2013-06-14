شباب إضاءات: فيصل المالكي ومنال تريم ومحمد حارب

ضيوف الحلقة هم المصوّر السعودي فيصل المالكي، والمديرة التنفيذية لمؤسسة نور دبي منال تريَم، والمخرج محمد سعيد حارب.

المالكي تحدّث عن اختياره سفيراً لجمعية مكافحة العمى ودورها في التوعية ونشر رؤى إيجابية. أما تريَم فشرحت وسائل عمل مؤسسة إماراتية استُحدثت بهدف مكافحة العمى ليس على المستوى المحلّي فحسب بل على نطاق عالمي من خلال تأمين الدواء للمصابين والنظّارات الطبّية. في المقابل، أوضح المخرج محمد سعيد حارب مبتكر المسلسل الكرتوني "فريج" أن المسلسل لم يكن يستهدف الإماراتيّين فقط وإنما هو موجّه إلى الجميع في الخليج والعالم العربي.

