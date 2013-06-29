إضاءات: رشيد الخيون

ضيف حلقة هذا الأسبوع هو رشيد الخيون الباحث والمؤرّخ العراقي الذي قال إن قتل أكثر من 30 متظاهراً عراقيّاً في الحويجة استفزّه للكتابة وتحميل السلطة العراقية المسؤولية عن الآلام التي تسبّبت بها. ورأى في المقابل، أن "الربيع العراقي" بدأ في إبريل العام 2003، وتلك المرحلة كانت فاصلة بالنسبة إلى تاريخ بلاد الرافدين، داعياً رئيس الوزراء نوري المالكي إلى "الحفاظ على الإرث التحرّري". وشدّد على وجوب "تصحيح مفهوم خاطىء يقوم على تقديم صدّام حسين على أنه سنّي ونوري المالكي على أنه شيعي، ذلك أن الطائفة لا تتحمّل طغيان الحكّام وممارساتهم حتى وإن عادت أصولهم إليها". واعتبر الخيون أن ضرب تمثال أبي العلاء المعرّي في سوريا وقطع رأسه يعبّران عن رغبة في استئصال الدماغ والعقل موضحاً أن الكثير من قصائد المعري انتقدت الوضع العربي المستمرّ منذ أيامه.