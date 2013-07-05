شباب إضاءات: مؤيد النفيعي وبدر آل زيدان وهادي الشيباني

ضيوف الحلقة: مؤيّد النفيعي كاتب وممثل سعودي، بدر آل زيدان إعلامي سعودي، وهادي الشيباني مقدّم برامج.

النفيعي يرى أن مجالات الكوميديا في السعودية تنتشر ولاسيما الـ "ستاند-أب كوميدي" مشيداً بطليعة الشباب الذين بدأوا هذا المجال ومنهم فهد البتيري وإبراهيم الخيرالله.

أما آل زيدان المهتمّ بالإعلام والناشط في مواقع التواصل الاجتماعي، فقال إن تقديمه لبرنامج في إحدى الإذاعات السعودية كانت تجربة مهمّة، وقد استفاد أيضاً من تجربة التقديم التلفزيوني. غير أن نقطة التحوّل كانت في دخوله إلى عالم "الكيك" البرنامج الذي خاطب فيه شرائح كثيرة في الخليج والدول العربية. الشيباني اعتبر من جانبه أن انتقاداته للمسؤولين ومظاهر الفساد تعبّر عن الوضع الذي تعيشه البلاد بعد ارتفاع أسعار الإيجارات والسلع الغذائية وانتشار البطالة.

وربط بين ارتفاع نسبة المشاهدة لبرنامجه والمحتوى الذي يقدّمه لكونه يعبّر عن حقيقة ما يعيشه المواطن في السعودية.