إضاءات: علي فقندش

ضيف هذا الأسبوع هو علي فقندش، رئيس قسم الفنّ في جريدة "عكاظ" السعودية. يعتبر أن الصحافة الفنّية في المملكة تطوّرت إلى حدّ كبير غير أن الشللية والفبركة ما زالت موجودة فيها. وامتدح برنامج "آراب أيدول" الذي عرضتهmbc لأنه قدّم دفعة كبيرة من المواهب العربية الشابّة معرباً عن فخره بالفنّان عبد الكريم عبد القادر ومشبّهاً صوته بصوت فيروز. ونفى تدخّله بأيّ من قرارات أصدقائه الفنّانين في اختياراتهم ولا سيما قرار عبادي الجوهر الغناء مع الفنّانة الراحلة وردة. ونفى في المقابل، وجود أيّ مشكلة في الماضي بين الفنّان محمد عبده والراحل طلال مدّاح.