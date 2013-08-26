شباب إضاءات: لؤي الشريف وإبراهيم شكر الله وعلي الحميدي

ضيوف الحلقة ثلاثة: لؤي الشريف مقدّم برنامج "فلّمها" أوضح أن الفكرة نشأت أواخر دراسته الابتدائية وأوائل المرحلة المتوسطة حين كان الشعور سائداً بأن اللغة الإنجليزية مهمّة لكنها صعبة في الوقت نفسه، موضحاً أن استهدف نشر الإنجليزية بأسهل الطرق من خلال أفلام مميّزة.

وفي فقرةٍ أخرى تحدّث الصحافي الإماراتي إبراهيم شكر الله وهو أصغر صحافي رياضي إماراتي عن تجربته، إذ رأى أن وظيفته الصحافية لا يمكن أن يستبدلها بوظيفةٍ حكومية لأنها جزء من إبداعه الشخصي الذي يقدّره، وقال إن بداياته كانت في منتديات الإنترنت إضافةً إلى قراءة كتب وصحف وتنمية الموهبة بجهد ذاتي.

علي الحميديي مقدّم برنامج "أشكل" على "يوتيوب" قال إن دخوله إلى عالم "يوتيوب" جاء مصادفةً بسبب صداقته مع زملاء آخرين في جريدة "الرياضي". وأوضح أنه بدأ متردّداً في برنامج "أشكل" بسبب الخوف من "المجتمع الذي لا يستسهل أن يكون الإنسان فناناً أو إعلاميا". وعن اسم البرنامج قال إنه يعني "التطنيش" أو الإهمال.