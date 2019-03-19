مستقبل الطاقة | ما الذي سيوقف قطار النفط الصخري الأميركي؟ آخر تحديث: الثلاثاء 12 رجب 1440 هـ - 19 مارس 2019 KSA 16:14 - GMT 13:14 تارخ النشر: الثلاثاء 12 رجب 1440 هـ - 19 مارس 2019 KSA 16:10 - GMT 13:10 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مستقبل الطاقة | ما الذي سيوقف قطار النفط الصخري الأميركي؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً مستقبل الطاقة | سوق الغاز المسال عالميا بين الفائض والعجز 12:12 GMT إقرأ أيضاً مستقبل الطاقة | احتجاز الكربون و تخزينه 17:44 GMT