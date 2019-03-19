مستقبل الطاقة | ما الذي سيوقف قطار النفط الصخري الأميركي؟ آخر تحديث: الثلاثاء 12 رجب 1440 هـ - 19 مارس 2019 KSA 16:14 - GMT 13:14

تارخ النشر: الثلاثاء 12 رجب 1440 هـ - 19 مارس 2019 KSA 16:10 - GMT 13:10

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