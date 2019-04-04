كيف تستفيد الطاقات المتجددة من مزايا الذكاء الاصطناعي؟ آخر تحديث: الخميس 28 رجب 1440 هـ - 04 أبريل 2019 KSA 20:10 - GMT 17:10 تارخ النشر: الخميس 28 رجب 1440 هـ - 04 أبريل 2019 KSA 20:08 - GMT 17:08 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك كيف تستفيد الطاقات المتجددة من مزايا الذكاء الاصطناعي؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً مستقبل الطاقة | ارامكو تستحوذ على 70% من سابك 16:57 GMT إقرأ أيضاً مستقبل الطاقة | انقسام المحللين حول مستقبل نمو النفط الصخري 16:43 GMT