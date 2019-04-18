مستقبل الطاقة | انقسام المحللين حول مستقبل نمو النفط الصخري آخر تحديث: الخميس 12 شعبان 1440 هـ - 18 أبريل 2019 KSA 19:43 - GMT 16:43 تارخ النشر: الخميس 12 شعبان 1440 هـ - 18 أبريل 2019 KSA 19:43 - GMT 16:43 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مستقبل الطاقة | انقسام المحللين حول مستقبل نمو النفط الصخري PDF اطبع إقرأ أيضاً كيف تستفيد الطاقات المتجددة من مزايا الذكاء الاصطناعي؟ 17:10 GMT إقرأ أيضاً مستقبل الطاقة | نجاح اتفاقية خفض الإنتاج بين أوبك و شركائها 17:55 GMT