مستقبل الطاقة | نجاح اتفاقية خفض الإنتاج بين أوبك و شركائها آخر تحديث: الخميس 19 شعبان 1440 هـ - 25 أبريل 2019 KSA 20:55 - GMT 17:55 تارخ النشر: الخميس 19 شعبان 1440 هـ - 25 أبريل 2019 KSA 20:27 - GMT 17:27 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مستقبل الطاقة | نجاح اتفاقية خفض الإنتاج بين أوبك و شركائها PDF اطبع إقرأ أيضاً مستقبل الطاقة | انقسام المحللين حول مستقبل نمو النفط الصخري 16:43 GMT إقرأ أيضاً مستقبل الطاقة | كيف سيتم تعويض نفط إيران وهل هناك نمو كاف الطلب؟ 16:52 GMT