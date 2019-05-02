مستقبل الطاقة | كيف سيتم تعويض نفط إيران وهل هناك نمو كاف الطلب؟ آخر تحديث: الخميس 26 شعبان 1440 هـ - 02 مايو 2019 KSA 19:52 - GMT 16:52 تارخ النشر: الخميس 26 شعبان 1440 هـ - 02 مايو 2019 KSA 19:51 - GMT 16:51 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مستقبل الطاقة | كيف سيتم تعويض نفط إيران وهل هناك نمو كاف الطلب؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً مستقبل الطاقة | نجاح اتفاقية خفض الإنتاج بين أوبك و شركائها 17:55 GMT إقرأ أيضاً مستقبل الطاقة | فرص وتحديات سوق الغاز المسال عالميا 19:07 GMT