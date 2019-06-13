مستقبل الطاقة | فرص وتحديات سوق الغاز المسال عالميا آخر تحديث: الخميس 9 شوال 1440 هـ - 13 يونيو 2019 KSA 22:07 - GMT 19:07 تارخ النشر: الخميس 9 شوال 1440 هـ - 13 يونيو 2019 KSA 22:05 - GMT 19:05 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مستقبل الطاقة | فرص وتحديات سوق الغاز المسال عالميا PDF اطبع إقرأ أيضاً مستقبل الطاقة | كيف سيتم تعويض نفط إيران وهل هناك نمو كاف الطلب؟ 16:52 GMT إقرأ أيضاً مستقبل الطاقة | توقعات باتفاق "أوبك بلس" على تمديد خفض الإنتاج 17:29 GMT