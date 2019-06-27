مستقبل الطاقة | توقعات باتفاق "أوبك بلس" على تمديد خفض الإنتاج آخر تحديث: الخميس 23 شوال 1440 هـ - 27 يونيو 2019 KSA 20:29 - GMT 17:29 تارخ النشر: الخميس 23 شوال 1440 هـ - 27 يونيو 2019 KSA 20:28 - GMT 17:28 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مستقبل الطاقة | توقعات باتفاق "أوبك بلس" على تمديد خفض الإنتاج PDF اطبع إقرأ أيضاً مستقبل الطاقة | فرص وتحديات سوق الغاز المسال عالميا 19:07 GMT إقرأ أيضاً مستقبل الطاقة | السعودية تُهيئ أوبك+ لسباق النفس الطويل 16:59 GMT