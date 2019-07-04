مستقبل الطاقة | السعودية تُهيئ أوبك+ لسباق النفس الطويل آخر تحديث: الخميس 1 ذو القعدة 1440 هـ - 04 يوليو 2019 KSA 19:59 - GMT 16:59 تارخ النشر: الخميس 1 ذو القعدة 1440 هـ - 04 يوليو 2019 KSA 19:57 - GMT 16:57 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مستقبل الطاقة | السعودية تُهيئ أوبك+ لسباق النفس الطويل PDF اطبع إقرأ أيضاً مستقبل الطاقة | توقعات باتفاق "أوبك بلس" على تمديد خفض الإنتاج 17:29 GMT إقرأ أيضاً مستقبل الطاقة | الخميس 11 يوليو 2019 16:54 GMT