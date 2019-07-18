مستقبل الطاقة | هل تتجه السوق النفطية الى تخمة جديدة في 2020؟ آخر تحديث: الخميس 15 ذو القعدة 1440 هـ - 18 يوليو 2019 KSA 19:43 - GMT 16:43

تارخ النشر: الخميس 15 ذو القعدة 1440 هـ - 18 يوليو 2019 KSA 19:42 - GMT 16:42

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