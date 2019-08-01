مستقبل الطاقة | هل تراهن اوبك على بلوغ الصخري ذروته؟ آخر تحديث: الخميس 29 ذو القعدة 1440 هـ - 01 أغسطس 2019 KSA 19:45 - GMT 16:45 تارخ النشر: الخميس 29 ذو القعدة 1440 هـ - 01 أغسطس 2019 KSA 19:28 - GMT 16:28 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مستقبل الطاقة | هل تراهن اوبك على بلوغ الصخري ذروته؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً مستقبل الطاقة | هل تتجه السوق النفطية الى تخمة جديدة في 2020؟ 16:43 GMT إقرأ أيضاً مستقبل الطاقة | التحول في قطاع الطاقة عالميا الى أين؟ 16:35 GMT