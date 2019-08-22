مستقبل الطاقة | الخميس 22 اغسطس 2019 آخر تحديث: الخميس 20 ذو الحجة 1440 هـ - 22 أغسطس 2019 KSA 20:21 - GMT 17:21 تارخ النشر: الخميس 20 ذو الحجة 1440 هـ - 22 أغسطس 2019 KSA 20:21 - GMT 17:21 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مستقبل الطاقة | الخميس 22 اغسطس 2019 PDF اطبع إقرأ أيضاً مستقبل الطاقة | التحول في قطاع الطاقة عالميا الى أين؟ 16:35 GMT إقرأ أيضاً مستقبل الطاقة | الطاقة المتجددة في منطقتنا العربية .. آفاقها وتحدياتها 16:24 GMT