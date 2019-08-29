مستقبل الطاقة | الطاقة المتجددة في منطقتنا العربية .. آفاقها وتحدياتها آخر تحديث: الخميس 27 ذو الحجة 1440 هـ - 29 أغسطس 2019 KSA 19:24 - GMT 16:24 تارخ النشر: الخميس 27 ذو الحجة 1440 هـ - 29 أغسطس 2019 KSA 19:23 - GMT 16:23 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مستقبل الطاقة | الطاقة المتجددة في منطقتنا العربية .. آفاقها وتحدياتها PDF اطبع إقرأ أيضاً مستقبل الطاقة | الخميس 22 اغسطس 2019 17:21 GMT إقرأ أيضاً مستقبل الطاقة | هل تلاشى الخوف في أسواق النفط؟ 16:53 GMT