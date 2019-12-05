مستقبل الطاقة | توقعات بتباطؤ نمو إنتاج النفط الصخري الأميركي آخر تحديث: الخميس 7 ربيع الثاني 1441 هـ - 05 ديسمبر 2019 KSA 21:01 - GMT 18:01 تارخ النشر: الخميس 7 ربيع الثاني 1441 هـ - 05 ديسمبر 2019 KSA 20:59 - GMT 17:59 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مستقبل الطاقة | توقعات بتباطؤ نمو إنتاج النفط الصخري الأميركي PDF اطبع إقرأ أيضاً مستقبل الطاقة | أدنوك وزيادة القدرة الانتاجية لحقل باب 18:23 GMT إقرأ أيضاً مستقبل الطاقة | أرامكو و ال 2 تريليون دولار 16:57 GMT