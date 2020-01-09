مستفبل الطاقة | هل وصل نمو النفط الصخري الأميركي إلى ذروته؟ آخر تحديث: الخميس 13 جمادي الأول 1441 هـ - 09 يناير 2020 KSA 22:00 - GMT 19:00 تارخ النشر: الخميس 13 جمادي الأول 1441 هـ - 09 يناير 2020 KSA 21:57 - GMT 18:57 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مستفبل الطاقة | هل وصل نمو النفط الصخري الأميركي إلى ذروته؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً هل وصل نمو النفط الصخري الأميركي إلى ذروته ؟ 17:00 GMT إقرأ أيضاً مستقبل الطاقة | مشاريع الطاقة البديلة في المنطقة - الطموح والتحديات 16:59 GMT