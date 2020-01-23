مستقبل الطاقة | مشاريع الطاقة البديلة في المنطقة - الطموح والتحديات آخر تحديث: الخميس 27 جمادي الأول 1441 هـ - 23 يناير 2020 KSA 19:59 - GMT 16:59 تارخ النشر: الخميس 27 جمادي الأول 1441 هـ - 23 يناير 2020 KSA 19:13 - GMT 16:13 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مستقبل الطاقة | مشاريع الطاقة البديلة في المنطقة - الطموح والتحديات PDF اطبع إقرأ أيضاً مستفبل الطاقة | هل وصل نمو النفط الصخري الأميركي إلى ذروته؟ 19:00 GMT إقرأ أيضاً مستقبل الطاقة | "كورونا" "تكمّم" أسواق النفط 17:10 GMT