مستقبل الطاقة | "كورونا" "تكمّم" أسواق النفط آخر تحديث: الخميس 11 جمادي الثاني 1441 هـ - 06 فبراير 2020 KSA 20:10 - GMT 17:10 تارخ النشر: الخميس 11 جمادي الثاني 1441 هـ - 06 فبراير 2020 KSA 20:02 - GMT 17:02 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مستقبل الطاقة | "كورونا" "تكمّم" أسواق النفط PDF اطبع إقرأ أيضاً مستقبل الطاقة | مشاريع الطاقة البديلة في المنطقة - الطموح والتحديات 16:59 GMT إقرأ أيضاً مستقبل الطاقة | ماهو اقتصاد الكربون الدائري؟ 20:42 GMT