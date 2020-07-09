مستقبل الطاقة|صناعة النفط وتخفيضات قيمة الأصول آخر تحديث: الجمعة 19 ذو القعدة 1441 هـ - 10 يوليو 2020 KSA 13:58 - GMT 10:58 تارخ النشر: الخميس 18 ذو القعدة 1441 هـ - 09 يوليو 2020 KSA 21:32 - GMT 18:32 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مستقبل الطاقة|صناعة النفط وتخفيضات قيمة الأصول PDF اطبع إقرأ أيضاً مستقبل الطاقة | استثمارات الطاقة ما بعد كورونا 16:13 GMT إقرأ أيضاً مستقبل الطاقة | مقابلة خاصة مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان 19:18 GMT