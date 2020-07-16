مستقبل الطاقة | مقابلة خاصة مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان آخر تحديث: الخميس 25 ذو القعدة 1441 هـ - 16 يوليو 2020 KSA 22:18 - GMT 19:18 تارخ النشر: الخميس 25 ذو القعدة 1441 هـ - 16 يوليو 2020 KSA 22:12 - GMT 19:12 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مستقبل الطاقة | مقابلة خاصة مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان PDF اطبع حجم الخط مقابلة خاصة مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إقرأ أيضاً مستقبل الطاقة|صناعة النفط وتخفيضات قيمة الأصول 10:58 GMT إقرأ أيضاً مستقبل الطاقة |السحب من المخزونات النفطية العائمة يتسارع... لكن ماذا لو حدثت موجة ثان 18:31 GMT