مستقبل الطاقة |السحب من المخزونات النفطية العائمة يتسارع... لكن ماذا لو حدثت موجة ثان آخر تحديث: الخميس 2 ذو الحجة 1441 هـ - 23 يوليو 2020 KSA 21:31 - GMT 18:31 تارخ النشر: الخميس 2 ذو الحجة 1441 هـ - 23 يوليو 2020 KSA 21:27 - GMT 18:27 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مستقبل الطاقة |السحب من المخزونات النفطية العائمة يتسارع... لكن ماذا لو حدثت موجة ثان PDF اطبع إقرأ أيضاً مستقبل الطاقة | مقابلة خاصة مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان 19:18 GMT إقرأ أيضاً هل تنجح الطاقات المتجددة في حجز مكان لها في حزم التحفيز الحكومية لمواجهة آثار كورونا؟ 01:57 GMT