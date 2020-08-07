هل تنجح الطاقات المتجددة في حجز مكان لها في حزم التحفيز الحكومية لمواجهة آثار كورونا؟ آخر تحديث: الجمعة 17 ذو الحجة 1441 هـ - 07 أغسطس 2020 KSA 04:57 - GMT 01:57 تارخ النشر: الجمعة 17 ذو الحجة 1441 هـ - 07 أغسطس 2020 KSA 04:50 - GMT 01:50 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك هل تنجح الطاقات المتجددة في حجز مكان لها في حزم التحفيز الحكومية لمواجهة آثار كورونا؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً مستقبل الطاقة |السحب من المخزونات النفطية العائمة يتسارع... لكن ماذا لو حدثت موجة ثان 18:31 GMT إقرأ أيضاً مستقبل الطاقة | تعافٍ أبطأ من المتوقع, فهل الالتزام كلمة سر أوبك+؟ 17:29 GMT