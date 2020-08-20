مستقبل الطاقة | تعافٍ أبطأ من المتوقع, فهل الالتزام كلمة سر أوبك+؟ آخر تحديث: الخميس 1 محرم 1442 هـ - 20 أغسطس 2020 KSA 20:29 - GMT 17:29 تارخ النشر: الخميس 1 محرم 1442 هـ - 20 أغسطس 2020 KSA 20:28 - GMT 17:28 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مستقبل الطاقة | تعافٍ أبطأ من المتوقع, فهل الالتزام كلمة سر أوبك+؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً هل تنجح الطاقات المتجددة في حجز مكان لها في حزم التحفيز الحكومية لمواجهة آثار كورونا؟ 01:57 GMT إقرأ أيضاً مستقبل الطاقة | صراع الغاز في شرق المتوسط وحقيقة الاكتشاف التركي بالبحر الأسود 20:08 GMT