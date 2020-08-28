مستقبل الطاقة | صراع الغاز في شرق المتوسط وحقيقة الاكتشاف التركي بالبحر الأسود آخر تحديث: الجمعة 9 محرم 1442 هـ - 28 أغسطس 2020 KSA 23:08 - GMT 20:08 تارخ النشر: الجمعة 9 محرم 1442 هـ - 28 أغسطس 2020 KSA 23:07 - GMT 20:07 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مستقبل الطاقة | صراع الغاز في شرق المتوسط وحقيقة الاكتشاف التركي بالبحر الأسود PDF اطبع إقرأ أيضاً مستقبل الطاقة | تعافٍ أبطأ من المتوقع, فهل الالتزام كلمة سر أوبك+؟ 17:29 GMT إقرأ أيضاً مستقبل الطاقة | الهيدروجين الأخضر: الثورة النظيفة القادمة 17:31 GMT