مستقبل الطاقة | الهيدروجين الأخضر: الثورة النظيفة القادمة آخر تحديث: الخميس 15 محرم 1442 هـ - 03 سبتمبر 2020 KSA 20:31 - GMT 17:31 تارخ النشر: الخميس 15 محرم 1442 هـ - 03 سبتمبر 2020 KSA 19:14 - GMT 16:14 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مستقبل الطاقة | الهيدروجين الأخضر: الثورة النظيفة القادمة PDF اطبع إقرأ أيضاً مستقبل الطاقة | صراع الغاز في شرق المتوسط وحقيقة الاكتشاف التركي بالبحر الأسود 20:08 GMT إقرأ أيضاً مستقبل الطاقة | "ألغاز" الغاز اللبناني 14:34 GMT