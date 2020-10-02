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مستقبل الطاقة|كيف سيُدخل الهيدروجين الأزرق النفط السعودي في عصر الوقود الصديق للبيئة

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إقرأ أيضاً مستقبل الطاقة | القاهرة عاصمة الغاز في شرق المتوسط وعودة تصدير النفط الليبي مستقبل الطاقة | القاهرة عاصمة الغاز في شرق المتوسط وعودة تصدير النفط الليبي 18:17 GMT

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