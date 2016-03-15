رافي وهبي الكاتب طغى على الممثل. فبعد أدوار درامية في مسلسلات سورية عدّة، قدّم وهبي 3 أعمال بارزة على مدار مواسم رمضانية متتالية، هي: "سنعود بعد قليل" و"حلاوة الروح" و"العرّاب – نادي الشرق." لا يرى أن الاقتباس تهمة، على رغم إدراكه جيداً أنه "سلاح ذو حدّين هو في شرع الفنون قديم، ما دام لا يتخطى الاستلهام في طريقه نحو التأصيل،" على حدّ تعبيره.

ويرى أن الفن هو مرآة المجتمع، لذا لا يمكننه كتابة عمل جيد إن لم يكن على ارتباط بالواقع. ويوضح أن هذا الارتباط قد يكون مباشراً ومتعلقاً بالحدث كـ "حلاوة الروح" أو مرتبطاً به شخصياً كـ "سنعود بعد قليل" أو كـ "نادي الشرق" الذي أُعد أساساً كمقاربة محلية لمافيا الفساد خلال العملية الانتقالية التي عاشتها سوريا بين العامين 2000 و2010، ومدى مسؤوليتها في ما جرى لاحقا.