ضيف حلقة هذا الأسبوع هو أندريه الحاج قائد "الأوركسترا الشرقية اللبنانية" الذي يمتاز بانفتاحه على الموسيقيين العرب والفنانين واستطاع أن يخرج الأوركسترا من الكلاسيكية ليجعلها اقرب الى أي مستمع. يقوم الحاج على إبراز المواهب الموسيقية من خلال إفساح المجال للعازفين المميزين كالفنان جهاد عقل عازف الكمان وبعض العازفين ضمن الأوركسترا ويعمل بشغف مع عدد كبير من الموسييقن اللبنانيين والعرب لتقريب التراث لجميع الفئات العمرية.



