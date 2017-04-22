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فرات قدوري

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في حلقة هذا الأسبوع المؤلف الموسيقي العراقي والعازف على آلة القانون فرات قدوري قال إن في بداياته اعتقد أن آلة القانون "متخلفة" إلى أن شارك في حفل في باريس ولاحظ اقبال الجمهور. وأضاف أن القانون والعود لهما تاريخ حضاري في العراق لكن العود تفوق من حيث الانتشار، بحسب رأيه.

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