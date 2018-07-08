كلام في الفن | الأمير عبدالرحمن بن مساعد

حلقة كلام في الفن لهذا الأسبوع مع الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد الذي قال بأن السعودية مستهدفة اقليميا في الوقت الراهن فهي تخوض حربا ضد إيران عبر وكيلها الحوثي في اليمن.

وذكر الأمير عبدالرحمن بأن التغيير الجذري الذي تشهده المملكة والرؤية الجديدة ينتج ردود أفعال وهجوما كبير عليها "بحسب رأيه"

