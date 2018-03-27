محمد بن سلمان يلتقي رؤساء كبرى الشركات في أميركا

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مدينة نيويورك اليوم، عدداً من الرؤساء التنفيذيين من بينهم الرئيس التنفيذي لسوفت بنك ماسايوشي سن ومديري كبرى الشركات الأميركية التي استثمر فيها صندوق " #رؤية_سوفت_بنك".

وجرى خلال اللقاء استعراض المجالات الاستثمارية المشتركة في إطار صندوق "رؤية سوفت بانك" والفرص الاستثمارية المرتقبة.

يذكر أنه وبعد 5 أيام من بدء جولته "التاريخية" لأميركا، وصل ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان إلى محطته التالية في نيويورك، حيث سيلتقي شخصيات بارزة من "وول ستريت" وممثلي البنوك الأميركية.

وسيكون جدول أعمال ولي العهد السعودي مزدحماً باللقاءات السياسية والاقتصادية في نيويورك، والذي سيمتد لـ 5 أيام بدءا من يوم أمس وحتى 30 مارس/آذار الجاري.