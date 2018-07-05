السلطة الرابعة | الخميس 5 يوليو 2018

1. ذي واشنطن بوست: مقتدى الصدر، منقذ الشعب أو عدوّه؟ هذا ما يمكن لمدينة عراقية أن تكشف النقاب عنه

2. لو موند: في تركيا، الأكراد يخشون من عودة سنوات الظلام

3. ذي ديلي تلغراف: لقد فقد الليبراليون الجدل بشأن أزمة المهاجرين، والآن تحتاج أوروبا إلى اتخاذ موقف صارم

4. فايننشل تايمز: السوريون يفرّون إلى المجهول في بلادهم هرباً من معاناتهم في لبنان

5. ذي تايمز: أدوية ضغط الدم قد تمنع الإصابة بالخرف

