1. ذي واشنطن بوست: شباب أفغان يعودون إلى وطنهم محملين بالمال والندوب بعد أن جندتهم إيران للقتال من أجل النظام السوري
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السلطة الرابعة | الاثنين 30 يوليو 2018
1. ذي واشنطن بوست: شباب أفغان يعودون إلى وطنهم محملين بالمال والندوب بعد أن جندتهم إيران للقتال من أجل النظام السوري