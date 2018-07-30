السلطة الرابعة | الاثنين 30 يوليو 2018

1. ذي واشنطن بوست: شباب أفغان يعودون إلى وطنهم محملين بالمال والندوب بعد أن جندتهم إيران للقتال من أجل النظام السوري

2. فزغلاد: بديل حقيقي للقذافي يظهر في ليبيا

3. ليبيراسيون: المهاجرون في البوسنة يثيرون الخوف من أن تُصبحَ "كاليه" ثانية

4. ذي غارديان: إطلاق سراح المراهقة الفلسطينية عهد التميمي

5. ديلي ميل: الشابات يفتقرن إلى المغذيات الحيوية بسبب الحميات الغذائية العصرية

