السلطة الرابعة | الأربعاء 19 ديسمبر 2018

1. ذي وول ستريت جورنال: المملكة العربية السعودية تخطط لمزيد من الإنفاق في العام المقبل لتعزيز النمو

2. لو فيغارو: مئة يوم على موعد بريكزيت، ولاشيء يمضي قدماً

3. ذي تايمز: أوروبا تغض الطرف عن محنة اللاجئين الذين يعيشون في مخيّمات اليونان القذرة

4. فايننشل تايمز: تعثّر طموحات إيمانويل ماكرون الأوروبية بسبب الاحتجاجات التي تشهدها بلاده

5. ذي ديلي تلغراف: ممارسة الرياضة تخفض ضغط الدمّ أسوة بالأدوية

