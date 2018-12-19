1. ذي وول ستريت جورنال: المملكة العربية السعودية تخطط لمزيد من الإنفاق في العام المقبل لتعزيز النمو
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السلطة الرابعة | الأربعاء 19 ديسمبر 2018
1. ذي وول ستريت جورنال: المملكة العربية السعودية تخطط لمزيد من الإنفاق في العام المقبل لتعزيز النمو