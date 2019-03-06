السلطة الرابعة | الأربعاء 6-3-2019

1. ذي واشنطن بوست: على الأسد الإفراج عن جميع الرهائن الأميركيين المحتجزين لديه

2. ذي وول ستريت جورنال: القوّات المدعومة أميركياً في سوريا تحتجز 2000 من مقاتلي داعش

3. موسكوفسكي كومسوموليتس: الخبراء يشكّكون في نجاح الاستراتيجية الأميركية الجديدة لمواجهة روسيا

4. فايننشل تايمز: الاحتجاجات تسلّط الضوء على صحّة بوتفليقة المتدهورة

5. لو فيغارو: أملٌ في إمكانية تطوير طعم ضدّ جميع سلالات الإيبولا

