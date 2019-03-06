1. ذي واشنطن بوست: على الأسد الإفراج عن جميع الرهائن الأميركيين المحتجزين لديه
2. ذي وول ستريت جورنال: القوّات المدعومة أميركياً في سوريا تحتجز 2000 من مقاتلي داعش
3. موسكوفسكي كومسوموليتس: الخبراء يشكّكون في نجاح الاستراتيجية الأميركية الجديدة لمواجهة روسيا
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السلطة الرابعة | الأربعاء 6-3-2019
1. ذي واشنطن بوست: على الأسد الإفراج عن جميع الرهائن الأميركيين المحتجزين لديه