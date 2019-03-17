1. واشنطن بوست :"هجوم نيوزيلندا يكشف قلة تبادل الولايات المتحدة للمعلومات الاستخباراتية مع حلفائها"
2. فاينانشيل تايمز: "الحكام يدفعون ثمن عدم قراءة تطلعات الشباب الجزائري"
3. ذي إندبننت :"فرنسا تعيد الأطفال من المخيمات السورية التي أعلنت المملكة المتحدة إنها خطيرة جدًا"
4. ذي إيكونوميست: "المدارس السورية المدمرة ستجعل من الصعب إصلاح البلد"
5. نيوزويك: "دراسة موسعة تربط الكولسترول بأمراض القلب"
السلطة الرابعة | 17 مارس 2019
1. واشنطن بوست :"هجوم نيوزيلندا يكشف قلة تبادل الولايات المتحدة للمعلومات الاستخباراتية مع حلفائها"