السلطة الرابعة | 17 مارس 2019

1. واشنطن بوست :"هجوم نيوزيلندا يكشف قلة تبادل الولايات المتحدة للمعلومات الاستخباراتية مع حلفائها"

2. فاينانشيل تايمز: "الحكام يدفعون ثمن عدم قراءة تطلعات الشباب الجزائري"

3. ذي إندبننت :"فرنسا تعيد الأطفال من المخيمات السورية التي أعلنت المملكة المتحدة إنها خطيرة جدًا"

4. ذي إيكونوميست: "المدارس السورية المدمرة ستجعل من الصعب إصلاح البلد"

5. نيوزويك: "دراسة موسعة تربط الكولسترول بأمراض القلب"

