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السلطة الرابعة | 17 مارس 2019

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1. واشنطن بوست :"هجوم نيوزيلندا يكشف قلة تبادل الولايات المتحدة للمعلومات الاستخباراتية مع حلفائها"
2. فاينانشيل تايمز: "الحكام يدفعون ثمن عدم قراءة تطلعات الشباب الجزائري"
3. ذي إندبننت :"فرنسا تعيد الأطفال من المخيمات السورية التي أعلنت المملكة المتحدة إنها خطيرة جدًا"
4. ذي إيكونوميست: "المدارس السورية المدمرة ستجعل من الصعب إصلاح البلد"
5. نيوزويك: "دراسة موسعة تربط الكولسترول بأمراض القلب"

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