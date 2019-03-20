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السلطة الرابعة | الأربعاء 20-03-2019

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1. ديلي تيليغراف: "داعش على شفا الهزيمة فيما تحاصر القوات المدعومة من الغرب المقاتلين على ضفة النهر"
2. ذي إندبندنت: "الرئيس الجزائري يتحدى المطالبة برحيله، ويتقرّب مع روسيا"
3. ذي تايمز: "التشبث بصورة الضحية...استغلال الرئيس التركي لمذبحة كرايست تشيرتش"
4. نيويورك تايمز : "ضغوط أميركية على العراق بسبب محاباته للميليشيات المرتبطة بإيران"
5. ديلي ميل: "ممارسة الرياضة لعشر دقائق في الأسبوع قد تخفض اسباب الموت المبكر "

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