السلطة الرابعة | الأربعاء 20-03-2019

1. ديلي تيليغراف: "داعش على شفا الهزيمة فيما تحاصر القوات المدعومة من الغرب المقاتلين على ضفة النهر"

2. ذي إندبندنت: "الرئيس الجزائري يتحدى المطالبة برحيله، ويتقرّب مع روسيا"

3. ذي تايمز: "التشبث بصورة الضحية...استغلال الرئيس التركي لمذبحة كرايست تشيرتش"

4. نيويورك تايمز : "ضغوط أميركية على العراق بسبب محاباته للميليشيات المرتبطة بإيران"

5. ديلي ميل: "ممارسة الرياضة لعشر دقائق في الأسبوع قد تخفض اسباب الموت المبكر "