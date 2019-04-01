السلطة الرابعة | الاثنين 1 أبريل 2019

1. ذي تايمز : "الناخبون في المدن الكبرى يعاقبون أردوغان في اختبار حاسم لشعبيته"

2. نيويورك: "حسابات وهمية على موقع تويتر للترويج لنتنياهو"

3. واشنطن بوست: "في العراق مدارس جديدة وعيادات للأقليات التي استهدفت من قبل داعش، لكن أين الناس؟"

4. ذي إندبندنت: "انقسامات المحافظين تتعمق, ووزير يحذر تيريزا ماي من أزمة وطنية"

5. ديلي تيليغراف": ممارسة التمارين لمدة 10 دقائق تكفي لإنقاذ الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل"

