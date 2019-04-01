1. ذي تايمز : "الناخبون في المدن الكبرى يعاقبون أردوغان في اختبار حاسم لشعبيته"
2. نيويورك: "حسابات وهمية على موقع تويتر للترويج لنتنياهو"
3. واشنطن بوست: "في العراق مدارس جديدة وعيادات للأقليات التي استهدفت من قبل داعش، لكن أين الناس؟"
4. ذي إندبندنت: "انقسامات المحافظين تتعمق, ووزير يحذر تيريزا ماي من أزمة وطنية"
5. ديلي تيليغراف": ممارسة التمارين لمدة 10 دقائق تكفي لإنقاذ الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل"
السلطة الرابعة | الاثنين 1 أبريل 2019
1. ذي تايمز : "الناخبون في المدن الكبرى يعاقبون أردوغان في اختبار حاسم لشعبيته"