السلطة الرابعة | 8 ابريل 2019

1. واشنطن بوست: "خروج القوات الأميركية في ليبيا من البلاد مع تصاعد العنف قرب العاصمة"

2. ذي تايمز: "معركة طرابلس: الرجل القوي يتقدم "

3. نيويورك تايمز: "بينما يسعى نتنياهو لإعادة انتخابه، مستقبل الضفة الغربية أصبح الآن قيد الاقتراع"

4. ذي غارديان: "المملكة المتحدة تحت الضغط لإعادة أطفال داعشيات"

.5 نيوزويك: " المادة الكيميائية التي تجعل الفلفل الحار حارًا، يمكن أن تستخدم لعلاج سرطان الرئة"

