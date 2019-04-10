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السلطة الرابعة | 10 أبريل 2019

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1. وول ستريت جورنال: "نتنياهو يتصدر بفارق ضئيل في الانتخابات الإسرائيلية"
2. واشنطن تايمز: "البنتاغون يقترب من تمديد التحالف ضد داعش حتى مع تقييم إدارة ترامب للإنسحاب من سوريا"
3. ذي تايمز: "النساء المهنيات من الطبقة الوسطى أصبحن رمزًا للتمرد في السودان"
4. ذي غارديان: ""تبددت آمال تيريزا ماي بتأجيل الاتحاد الأوروبي البريكست لمدة تصل إلى عام"
.5 نيوزويك: "تناول الثوم مرتبط بتحسين الذاكرة في دراسة حول الزهايمر"

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