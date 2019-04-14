1. واشنطن بوست: "في السودان، تزداد الشكوك والاضطرابات العميقة وسط إحتفالات المتظاهرين"
2. فورين بوليسي: "الفصائل العسكرية تتولى السلطة بعد الانقلاب في السودان"
3. ذي أوبزورفور: "السودان والجزائر أطاحا بالقادة، لكن الثورات نادراً ما تنتهي بسعادة"
4. صنداي تايمز: "داعش يخطط لموجة جديدة من الهجمات مشابهة لما اقترفه من فظائع في باريس"
.5 ذي إندبندنت: "عدم اليقين حول بريكست يؤثر على الصحة العقلية لكل شخص من ثلاثة بالغين في بريطانيا"
السلطة الرابعة | الأحد 14 أبريل 2019
1. واشنطن بوست: "في السودان، تزداد الشكوك والاضطرابات العميقة وسط إحتفالات المتظاهرين"