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من العراق: حكومة الانسحابات

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الاستقالات والانسحابات والتعليق، كلمات متعددة للخروج من حكومة المالكي لأسباب مختلفة منها الاعتراض على عدم تلبية مطالب المتظاهرين، ورفض لاقرار الموازنة، وأخيراً بسبب قرار المالكي بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات في نينوى والأنبار.
ولكن حتى وان كانت شرعية دستورياً، ألا تعتبر الحكومة متصدِّعة بعد انسحاب العراقية والتيار الصدري والتحالف الكردستاني؟

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