من العراق: الحدود العراقية الكويتية

منذ أن قامت دولتا العراق والكويت والمشكلة الحدودية تتصدر أسباب عدم الاستقرار في علاقتهما, حتى إنها كانت أحدَ دوافع المغامرات العسكرية الكارثية التي لم تكتمل إحداها وهي مغامرة عبدالكريم قاسم في أوائل الستينيات, ثم مغامرة صدام حسين التي ما زال العراق والعراقيون يدفعون ثمنها حتى هذه اللحظة ورغم مرور نحو ربع قرن عليها.

المفاجأة التي حصلت مؤخراً، هي تنفيذ الحلّ النهائي للمشكلة حين وضع العراق والكويت علامات الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة بعد حرب تحرير الكويت.

هذه الخطوة تمت بهدوء لا يتناسب وحجمَ الصخب الذي سببته خلال تاريخ العلاقة بين البلدين.