من العراق: الأهوار تستعيد أملاً يمكن أن يتبخر مجدداً

من يعرف الأهوار قبل تجفيفها من قبل النظام السابق لا يمكن أن يتخيّلها دون ماء ولا حياة، لكن بعد عام 2003 تصدر قرار إعادة الحياة إلى الأهوار كل القرارات. مع ذلك لم تعد الأهوار مثلما كانت. موجات المطر الغزير التي شهدها شتاء هذا العام رفعت مناسيب مياه الأنهار العراقية لتشهد الأهوار لأول مرة منذ عام 2003 ارتفاعاً في منسوب مياهها وعودة طيور هجرتها وثروة سمكية يقول أهل الأهوار إنهم كادوا يفقدون الأمل بعودتها. هذا الربيع في الأهوار تقول المنظمات البيئية العراقية والدولية إنه بحاجة إلى استثمار ليبقى ربيعاً.