من العراق: تأجيل الإنتخابات يدخل الحكومة في مواجهة جديدة

من العراق: الحكومة تؤجل الانتخابات في نينوى والانبار وتدخل في مواجهة مع المحافظتين

ثلاثة مواعيد انتجت خلافات لا حصر لها بين الحكومة العراقية ومحافظتي الانبار ونينوى.

فبعد انقسام في مجلس الانبار وبطلب من بعض اعضائه، قررت الحكومة تأجيل الانتخابات في المحافظتين بدون تحديد موعد جديد.

بعد ايام زار وفد من مفوضية الانتخابات ترافقه لجنة امنية قيّمت الامن في المحافظتين واقترحت موعد الثامن عشر من مايو 18/5 لاجراء الانتخابات لكن لم يكن هناك اي جواب من الحكومة على هذا الاقتراح.

وبعد انتهاء الانتخابات المحلية في اثنتي عشرة محافظة، قرر مجلس الوزراء ان يكون يوم الرابع من يوليو موعداً لانتخابات المحافظتين القضية، بدون مراعاة مطالب وتوصيات اي طرف.

