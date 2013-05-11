من العراق: خط الحويجة

هاجس الخوف من الحرب الأهلية لم يفارق العراقيين رغم مرور أيام على بداية أزمة حويجة كركوك واقتحام ساحة المعتصمين فيها من قبل القوات الأمنية.



أيام حملت بين ثناياها تطوراتٍ كثيرة وتصعيدا وتوترا بين الحكومة من جهة والعشائر من جهة ثانية، أدت إلى مواجهات مسلحة في بعض الأقضية والنواحي في محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى ونينوى وكركوك، فيما أعلنت العشائر عن تشكيل جيش عشائري أطلقت عليه اسم جيش العزة والكرامة للدفاع عن ساحات المعتصمين كما تقول، كل هذه الأحداث والتطورات المتتالية تجعل من الصعب التكهن بنهاية هذه الأزمة، في ظل مواقفَ سياسية مختلفة وكذلك مبادرات لا يعتقد المتابعون أنها ستفضي إلى حل كون مقدميها طرفاً في الأزمة أصلا.

